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الطقس: غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 28 مايو 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة



غزة/سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتن، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس #حرارة #انخفاض

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