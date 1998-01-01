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مزارعون إسرائيليون يقاضون قادة حماس في لاهاي بسبب الطائرات الورقية

الأحد 27 مايو 2018 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزارعون إسرائيليون يقاضون قادة حماس في لاهاي بسبب الطائرات الورقية



القدس المحتلة / سما /

ينوي مزارعون إسرائيليون من المنطقة المحيطة في قطاع غزة التقدم بدعوى قضائية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد قادة حركة حماس بتهمة "ارتكاب جرائم حرب "على خلفية الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية التي يرسلها الفلسطينيون من القطاع الى إسرائيل.

ومن قادة حماس الذين ستقدم بحقهم الشكوى : قائد الحركة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وستقدم هذه الدعوى القضائية بمساعدة منظمة "شورات دين" الغير حكومية.

والدعوة التي ينوي المزارعون تقديمها عن طريق منظمة "شورات دين" الغير الحكومية تعتبر اول رد مدني على الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة، والذي تحول مؤخرا الى كابوس بالنسبة للإسرائيليين القاطنين بالمنطقة المحيطة غزة عموما وللملتصقين بالجدار خصوصا.

وتسعى الدعوى الى مقاضاة قادة حماس على سلسلة مخالفات تشكل انتهاكا لـ"معاهدة روما"، بينها احراق حقول زراعية من قبل الطائرات الورقية، الهجوم على حدود إسرائيل، استخدام الأطفال لأغراض حربية واستخدام السكان كدروع بشرية على حد زعمهم .

وتسعى المنظمة الإسرائيلية الى ضم متضررين إضافيين من الطائرات الورقية، والقائمة الحالية تشمل احد الكيبوتسات التي تشببت الطائرات باحتراق 1000 دونم من الحنطة خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

#مزارعون إسرائيليون #الطائرات الورقية #قادة حماس

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