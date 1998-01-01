جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حرق 250 ألف دونم زراعي.. حصيلة خسائر الاحتلال من الطائرات الورقية

الأحد 27 مايو 2018 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرق 250 ألف دونم زراعي.. حصيلة خسائر الاحتلال من الطائرات الورقية



عكا للشؤون الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الإطفائية الإسرائيلية في إقليم الجنوب إن جنود الإطفائية يعملون على مدار الساعة لإطفاء الحرائق التي تنشب في غلاف غزة بسبب الطائرات الورقية التي يطلقها المتظاهرين الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث أنه منذ تاريخ 30-3 الماضي حتى الآن شاركت قوات الإطفائية في إطفاء أكثر من 260 حريقا في جميع مناطق الغلاف، حيث وصل إجمالي الحقول الزراعية التي احترقت حتى الآن بفعل هذه الطائرات إلى 250 ألف دونم زراعي.

في سياق متصل، نقلت القناة الثانية عن مزارعين في مستوطنات غلاف غزة، أنهم توجهوا إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل رفع دعوى على قطاع غزة وذلك بسبب الخسائر التي تسببها الطائرات الورقية.

في متن الدعوى، قال المصدر إن هناك 250000 ألف دونم من الغابات والمزارع تم إحراقها وهناك 250 حريقا تسببت بها الطائرات الورقية.

مصادر صحفية قالت إن 3 حرائق سجلت اليوم في غلاف غزة، في حين دعا الجيش المزارعين إلى التوجه الى لاهاي للمشاركة في تقديم الدعوى ضد غزة.

#احتلال #طائرات ورقية

أخبار ذات صلة

بالصور: للمرة الأولى: نشوب حرائق داخل مستوطنة بسبب الطائرات الورقية

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

مشعل

مشعل : سنهزم إسرائيل بالحجر والبندقية والطائرات الورقية

محمد الزواري

القسام: المهندس التونسي الزواري عضو بالكتائب و أحد رواد مشروع الطائرات لدينا

أصابات في صفوف المواطنين

شهيدان وأكثر من 1100 مصاب حصيلة احداث "هبة القدس" في الضفة وغزة

الشهيد ابراهيم ابو ثريا

صور: 4 شهداء برصاص الاحتلال احدهم مبتور القدمين في مواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

بالصور.. معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المواقع في غزة والاحتلال يزعم انها رد على عملية التسلل

بالفيديو: لحظة اقتحام الحدود وحرق خيام القناصة الاسرائيلية على حدود غزة

سرايا القدس : لن نسمح للعدو باستباحة دماء شعبنا ولدينا ما يغير المعادلة وردنا سيكون مؤلما

شاهد... "مقص" مشرك بعبوة ناسفة انفجرت في روبوت على حدود غزة

فيديو.. الملكي يحقق الأبطال للمرة التالثة على التوالي

الأخبار الرئيسية

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون غدا جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

حاجز بحري- ارشيف

بالصور.. الاحتلال يشرع ببناء حاجز بحري شمال غزة

قصف- ارشيف

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

عباس- ارشيف

مالذي حدث مع الرئيس عباس ولماذا لم يغادر المشفى؟؟

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : لن نسمح للعدو باستباحة دماء شعبنا ولدينا ما يغير المعادلة وردنا سيكون مؤلما