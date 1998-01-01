حرق 250 ألف دونم زراعي.. حصيلة خسائر الاحتلال من الطائرات الورقية

عكا للشؤون الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الإطفائية الإسرائيلية في إقليم الجنوب إن جنود الإطفائية يعملون على مدار الساعة لإطفاء الحرائق التي تنشب في غلاف غزة بسبب الطائرات الورقية التي يطلقها المتظاهرين الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث أنه منذ تاريخ 30-3 الماضي حتى الآن شاركت قوات الإطفائية في إطفاء أكثر من 260 حريقا في جميع مناطق الغلاف، حيث وصل إجمالي الحقول الزراعية التي احترقت حتى الآن بفعل هذه الطائرات إلى 250 ألف دونم زراعي.

في سياق متصل، نقلت القناة الثانية عن مزارعين في مستوطنات غلاف غزة، أنهم توجهوا إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل رفع دعوى على قطاع غزة وذلك بسبب الخسائر التي تسببها الطائرات الورقية.

في متن الدعوى، قال المصدر إن هناك 250000 ألف دونم من الغابات والمزارع تم إحراقها وهناك 250 حريقا تسببت بها الطائرات الورقية.

مصادر صحفية قالت إن 3 حرائق سجلت اليوم في غلاف غزة، في حين دعا الجيش المزارعين إلى التوجه الى لاهاي للمشاركة في تقديم الدعوى ضد غزة.