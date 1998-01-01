ضبط 16 قطعة أثرية وثلاثة مهربين في جنين

جنين/سما/

ضبطت شرطة السياحة والآثار بجنين، اليوم الأحد، (16) قطعة أثرية بحوزة ثلاثة من مهربي الآثار واعتقلتهم وأحالتهم للجهات المختصة.

وقالت الشرطة في تصريح صحفي، إنه وبناء على معلومات توافرت للشرطة حول حيازة ثلاثة أشخاص من سكان محافظة طولكرم لمواد أثرية، وأنهم متواجدين داخل مركبة في أحد أحياء مدينة جنين تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار تساندها قوة من فرع شرطة الحراسات إلى مكان تواجدهم وتم إلقاء القبض عليهم.

وأضافت أنه " بتفتيشهم وتفتيش المركبة تم ضبط (16) قطعة أثرية تنوعت ما بين عملة معدنية وختم معدني وبتدوين إفادتهم افادوا بأنهم حضروا إلى مدينة جنين من أجل بيع هذه المواد".

وأشارت إلى أنه وبعرض المواد المضبوطة على مكتب وزارة السياحة والاثار في المدينة لفحصها اصولاً تبين بان جميعها اثرية وتعود لعصور زمنية مختلفة.