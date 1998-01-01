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بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء

الأحد 27 مايو 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء. الداخلية بغزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء



غزة/سما/

اعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، وهي على النحو الآتي:

الأولوية في السفر للحافلات التي لم تتمكن من المغادرة اليوم من كشف أمس السبت، وعلى الإخوة المسافرين الذين تم جمع جوازات سفرهم اليوم، التواجد غداً الإثنين الساعة 08:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

 المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق (من حافلة الجوازات المصرية حتى الحافلة رقم 4)، عليهم التواجد غداً الاثنين في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً.

 المسافرين تكملة الكشف المرفق (من الحافلة رقم 5 حتى الحافلة رقم 9)، عليهم التواجد يوم الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً.

للاطلاع على كشف الأسماء اضغط هنا

#رفح #مسافرين #سفر #معبر

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