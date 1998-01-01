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صورة.. هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم؟

الأحد 27 مايو 2018 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم؟



وكالات

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، إنه يثق في قدرته على المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعدما لإصابة في الكتف خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس السبت 26 مايو / أيار.



محمد صلاحواستطرد: "دعمكم وحبكم يمنحني القوة التي أحتاج إليها".

وذكرت تقارير تقارير إعلامية مصرية وإنجليزية أن صلاح يعاني من التواء في الكتف وسيغيب لثلاثة أسابيع، مما قد يؤدي إلى غيابه عن مباريات كأس العالم مع مصر، التي تبدأ مشوارها في النهائيات ضد أوروجواي يوم 16 يونيو / حزيران قبل أن تواجه روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين.

وسقط صلاح على كتفه تحت ضغط من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، مما اضطره إلى مغادرة الملعب وهو يبكي بعد 31 دقيقة.

#محمد صاح #مباريات

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