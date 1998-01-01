فور شباب توزع بطاقات ادعية وأقلام على طلبة الثانوية العامة لعام 2018

غزة / سما /

قامت منظمة فور شباب العالمية -مكتب فلسطين بتوزيع هدايا على طلبة الثانوية العامة في مدينة غزة تشمل قلم وبطاقات الأدعية لكل طالب، وذلك ضمن برنامج المشاركة المجتمعية والمدنية.

وقال الاستاذ معتز برزق المسئول الاداري في المنظمة "أن عملية التوزيع تأتي ضمن سلسلة من الانشطة التي تقوم بها المنظمة، التي تهدف الى دعم طلبة الثانوية العامة لخوض الامتحانات خاصة في ظل الاوضاع الصعبة والضغوط النفسية التي يعاني منها الطلبة في قطاع غزة في ظل تواصل الحصار والتصعيد الصهيوني الأخير".

وأكد برزق على دعم منظمة فور شباب للمسيرة التعليمية، متمنيا من الله عز وجل التوفيق والنجاح لكافة الطلبة في اجتياز امتحان الثانوية العامة لعام 2018.

من جهتهم أعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه المبادرة، وقدموا شكرهم لمنظمة فور شباب والقائمين على المبادرة لاهتمامهم بالطلبة والمسيرة التعليمية وخاصة في هذه الفترة.