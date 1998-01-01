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العاهل الاردني يجدد رفضه التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة

الأحد 27 مايو 2018 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني يجدد رفضه التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة



وكالات

اعرب الملك الاردني عبد الله الثاني عن إدانة ورفضه للتصعيد والعنف الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من اعضاء مجلس النواب الأمريكي، في قصر الحسينية اليوم الأحد.

وتناول اللقاء التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

وشدد الملك على ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 
#العاهل #الاردني #اسرائيل #قصف

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