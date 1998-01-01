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كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعي شهداء " سرايا القدس"

الأحد 27 مايو 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الى جماهير الشعب الفلسطيني في بيانا لها، اليوم الأحد،  عناصر "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد ، الشهيد حسين سمير العمور، والشهيد عبد الحليم عبد الكريم الناقة من خانيونس، والشهيد نسيم مروان العمور من رفح ، و اللذين ارتقوا إلى جنات الخلد شهداء جراء قصف  قوات الاحتلال استهدف مرصداً لسرايا القدس شرق مدينة رفح.

وأكدت الكتائب ان امعان  الاحتلال بقتل واستهداف "مقاومينا وشعبنا" ، لن يوقف مسيرة "المقاومة" ، بل يزيدنا اصرار على مواصلة طريق العودة والتحرير ووحدة المقاومة .

وأكدت الكتائب أن هذا "المحتل المجرم" لابد وأن يدفع ثمن جرائمه وغطرسته ، و "المقاومة" حتماً سيكون ردها موجعاً ولديها ما يمكن أن تؤلم وتدمي به المحتلين. 

 وهذا نص البيان 

بيان صحفي صادر عن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

شهداء شعبنا ومقاومتنا مشاعل العودة والتحرير

تزف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الى جماهير شعبنا البطل الصامد ، شهداء الشعب والمقاومة من مجاهدي سرايا القدس الابطال ، الشهيد المقاوم حسين سمير العمور، والشهيد المقاوم عبد الحليم عبد الكريم الناقة من خانيونس، والشهيد المقاوم نسيم مروان العمور من رفح ، اللذين ارتقوا إلى جنات الخلد شهداء جراء قصف صهيوني استهدف مرصداً لسرايا القدس شرق مدينة رفح.

وتؤكد الكتائب ان امعان العدو الصهيوني المجرم بقتل واستهداف مقاومينا وشعبنا، لن يوقف مسيرة المقاومة ،بل يزيدنا اصرار على مواصلة طريق العودة والتحرير ووحدة المقاومة ، وأن هذا المحتل المجرم لابد وأن يدفع ثمن جرائمه وغطرسته ، والمقاومة حتماً سيكون ردها موجعاً ولديها ما يمكن أن تؤلم وتدمي به المحتلين. 

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى .. الأحد 27 مايو 

#شهداء #الجهاد الاسلامي

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