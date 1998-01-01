بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون غدا جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

بروكسل/وكالات/

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المقرر غدا الاثنين، سيبحث جرائم الاحتلال ضد شعبنا خاصة في قطاع غزة، وقرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بهذه الجرائم ونقل "السفارة الأميركية" للقدس المحتلة.

وأوضح الفرا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم أن دورة عادية للبرلمان الأوروبي ستعقد غدا في ستراسبورغ، في محاولة منها للحيلولة دون كسر الإجماع الأوروبي فيما يتعلق برفض نقل "السفارة الأميركية" للقدس، وإدانة قيام بعض الدول بحضور مراسم الافتتاح.

وأشار الفرا إلى أنه من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الجلسة العامة للبرلمان، وذلك لمساءلتها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، إلا أنه لم يتم تأكيد إن كانت ستحضر بشكل شخصي أو سترسل أحد مستشاريها حتى اللحظة.