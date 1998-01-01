مصرع طفل بصعقة كهربائية في الخليل

الخليل/سما/

لقي طفل مصرعه عصر اليوم، اثر تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تواجده بمحل لدهان السيارات في مدينة الخليل.

واعلن الاطباء في المستشفى الاهلي، عن وفاة الطفل محمد ابو خريبه (14 عاما) من سكان مدينة الخليل متأثرا باصابته بعد تعرضه لصعقة كهربائية.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامة باشرت التحقيق في الحادث.

واضاف، تشير التحقيقات الاولية ان الطفل ابو خريبه كان يعمل في محل والده لدهان المركبات، حيث اصيب بصعقة كهربائية تم نقله الى المستشفى في حالة حرجة وبعد وصوله بلحظات اعلن الاطباء عن وفاته