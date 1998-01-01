تجمع الأطباء" الفلسطينيين في أوروبا يعلن عن إطلاق حملة إغاثية طبية الى قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا عن إطلاق حملته الإغاثية الطبية بعنوان " حملة تضميد الجراح في غزة " والتي تهدف الى المساهمة في توفير الادوية والمعدات الطبية وارسال الوفود التخصصية الى مستشفيات القطاع المحاصر .

وأوضح التجمع في بيان صحفي " أن هذه الحملة تأتي انطلاقا من واجبنا الإنساني والوطني للتخفيف عن معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بفعل الحصار اللاإنساني المطبق عليهم منذ ١٢ عاما وما خلفه من معاناة طالت جميع مناحي الحياة وعلى رأسها القطاع الصحي " .

وأِشار التجمع الى " أن غالبية المستشفيات تفتقر الى أدنى الخدمات الصحية في ظل نفاذ غالبية الأدوية والمعدات الطبية وجاءت الأحداث الاخيرة لتلقي بظلالها على الوضع الصعب وتزيده بؤسا وألما حيث تغص المستشفيات بمئات المصابين والمرضى وبلغ عدد الجرحى خلال شهرين ونصف حسب احصائيات وزارة الصحة 13300 المئات منهم لديهم إصابات خطرة "

ودعا "التجمع " الأخوة الأطباء والطبيبات والعاملين في الحقل الطبي في القارة الأوربية لمساندة أهلنا في قطاع غزة والتبرع لسد احتياجات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المواطنين.

وطالب "التجمع " المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التحرك من أجل انقاذ حياة الألاف من جرحى ومرضى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطبية والأدوية إلى مستشفيات القطاع. وفِي سياق اخر وصل خبير الجراحة الفرنسي استشاري جراحة الصدر و الأوعية الدموية الدكتور ألكسندر كارسنتي من فرع تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا فرع فرنسا وذلك كخطوة عاجلة لمساندة الزملاء الاطباء في علاج الحالات الصعبة.

وقال التجمع أن الطبيب الفرنسي الذي يصطحب معه كمية من المستلزمات الطبية لدعم مستشفيات القطاع عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني واستعداده لإجراء العمليات اللازمة للجرحى بفعل الاعتداءات الاخيرة . يذكر هنا ان الزيارة التي ستستمر لمدة أسبوع كامل تتم بتمويل كريم وتنسيق بين تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا وجمعية اغاثة أطفال فلسطين PCRF .