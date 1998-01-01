جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تدعو المواطنين للحفاظ على خطوط المياه وعدم التعدي عليها

الأحد 27 مايو 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة المحافظة على خطوط وشبكات المياه وعدم التعدي عليها منعاً لحرمان المناطق التي تغذيها تلك الخطوط من كميات المياه التي تضخ إليها .

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي م . رمزي أهل إن التعدي إلى خطوط المياه الناقلة في بعض مناطق المدينة يتسبب في تقليص كميات المياه وحرمان المواطنين من وصول المياه لبيوتهم لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المياه .

وأوضح أن الكثير من مشاكل نقص المياه تحدث بسبب التعدي على الخطوط الرئيسة ومنها مشكلة المياه في معسكر الشاطئ الشمالي التي حدثت بسبب التعدي الخط الناقل المغذي للمعسكر .

وبين أن البلدية شرعت منذ صباح أمس السبت بإزالة كافة التعديات على الخط الناقل المغذي للمعسكر الشمالي ضمن جهودها لتحسين كمية المياه التي تصل للمعسكر وتلبية احتياجات المواطنين .

وأكد أن أزمة الكهرباء المستمرة تؤثر بشكل سلبي على كمية المياه المنتجة من الآبار اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين في المدينة لاسيما في فصل الصيف وشهر رمضان الفضيل الذي يزداد بهما استهلاك المواطنين .  

وأوضح أن جدول الكهرباء الحالي لايكفي لتشغيل الآبار بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية وتلجأ البلدية للاستعاضة عن العجز في كمية الكهرباء لتشغيلها بالمولدات التي تعمل بالسولار للحفاظ على توفير المياه للمواطنين رغم الأزمة التي تمر بها البلدية .

ودعا المواطنين في المدينة لضرورة ترشيد استهلاك المياه وتركيب خزانات مياه أرضية لمنع نقص المياه في البيوت ولتجاوز مشكلة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المياه.

وأهاب مدير المياه والصرف الصحي بالمواطنين بضرورة المحافظة على محابس وشبكات المياه في الشوارع وعدم العبث بها وتفقد عوامات المياه في الخزانات المنزلية والتأكد من صحة عملها وعدم وجود تسريب للمياه.

#بلدية غزة #خطوط المياه

أخبار ذات صلة

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

الشرطة تدعو المواطنين لحمل بطاقاتهم الشخصية

غزة: الشرطة تدعو المواطنين لحمل بطاقاتهم الشخصية

ابو نعيم : داخلية غزة تبدأ مرحلة امنية جديدة في القطاع للحفاظ على الامن والاستقرار

عودة جميع خطوط الكهرباء المصرية للعمل

تعطل 3 خطوط كهرباء في غزة وشمال القطاع بفعل القصف الاسرائيلي

مشتهى

مشتهى : حماس لديها خطوط حمراء في مباحثات القاهرة المقبلة

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء بنظام GPS إلى غزة والسبب ؟

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

السنوار عنوان للتصفية ..يدلين : إسرائيل مستعدة لهدنة قصيرة مع حماس ولكن بشرط

معاريف: "الهدنة مع حماس جديّة" أكثر من أي وقت مضى واسرائيل متفائلة

بالصور.. معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المواقع في غزة والاحتلال يزعم انها رد على عملية التسلل

بالفيديو: لحظة اقتحام الحدود وحرق خيام القناصة الاسرائيلية على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

بروكسل: وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يبحثون غدا جرائم الاحتلال في غزة ونقل السفارة الامريكية للقدس

حاجز بحري- ارشيف

بالصور.. الاحتلال يشرع ببناء حاجز بحري شمال غزة

قصف- ارشيف

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

عباس- ارشيف

مالذي حدث مع الرئيس عباس ولماذا لم يغادر المشفى؟؟

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : لن نسمح للعدو باستباحة دماء شعبنا ولدينا ما يغير المعادلة وردنا سيكون مؤلما