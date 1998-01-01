بلدية غزة تدعو المواطنين للحفاظ على خطوط المياه وعدم التعدي عليها

غزة / سما /

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة المحافظة على خطوط وشبكات المياه وعدم التعدي عليها منعاً لحرمان المناطق التي تغذيها تلك الخطوط من كميات المياه التي تضخ إليها .

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي م . رمزي أهل إن التعدي إلى خطوط المياه الناقلة في بعض مناطق المدينة يتسبب في تقليص كميات المياه وحرمان المواطنين من وصول المياه لبيوتهم لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المياه .

وأوضح أن الكثير من مشاكل نقص المياه تحدث بسبب التعدي على الخطوط الرئيسة ومنها مشكلة المياه في معسكر الشاطئ الشمالي التي حدثت بسبب التعدي الخط الناقل المغذي للمعسكر .

وبين أن البلدية شرعت منذ صباح أمس السبت بإزالة كافة التعديات على الخط الناقل المغذي للمعسكر الشمالي ضمن جهودها لتحسين كمية المياه التي تصل للمعسكر وتلبية احتياجات المواطنين .

وأكد أن أزمة الكهرباء المستمرة تؤثر بشكل سلبي على كمية المياه المنتجة من الآبار اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين في المدينة لاسيما في فصل الصيف وشهر رمضان الفضيل الذي يزداد بهما استهلاك المواطنين .

وأوضح أن جدول الكهرباء الحالي لايكفي لتشغيل الآبار بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية وتلجأ البلدية للاستعاضة عن العجز في كمية الكهرباء لتشغيلها بالمولدات التي تعمل بالسولار للحفاظ على توفير المياه للمواطنين رغم الأزمة التي تمر بها البلدية .

ودعا المواطنين في المدينة لضرورة ترشيد استهلاك المياه وتركيب خزانات مياه أرضية لمنع نقص المياه في البيوت ولتجاوز مشكلة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المياه.

وأهاب مدير المياه والصرف الصحي بالمواطنين بضرورة المحافظة على محابس وشبكات المياه في الشوارع وعدم العبث بها وتفقد عوامات المياه في الخزانات المنزلية والتأكد من صحة عملها وعدم وجود تسريب للمياه.