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الجامعة الإسلامية تشارك في تأسيس اتحاد دولي جديد للجامعات

الأحد 27 مايو 2018 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شاركت الجامعة الإسلامية بغزة في تأسيس اتحاد جامعات البحر الأسود وشرق البحر المتوسط (BSEMAN)، الذي تم الإعلان عن انطلاقه في السادس والعشرين من آيار/ مايو الجاري كاتحاد دولي جديد يضم حوالي (50) جامعة من دول الإقليم.

 وقد كان للجامعة الإسلامية، ممثلة بشئون العلاقات الخارجية، دور فاعل في التحضير لهذا الحدث من خلال عضوية اللجنة المصغرة التي قامت باقتراح الفكرة ومن ثم تطويرها ووضع الإطار العام لعمل الاتحاد الجديد خلال فترة استمرت عدة أشهر، وتم تتويج هذا العمل بمشاركة الجامعة في حفل الإعلان عن الاتحاد وتوقيع مذكرة العضوية، الذي تم عقده في جامعة أرسطو باليونان وحضره عدد كبير من رؤساء وممثلي الجامعات الأعضاء في الاتحاد.

وشارك فيه عبر تقنية سكايب، الأستاذ الدكتور أحمد محيسن- عميد الشئون الخارجية، كممثل عن الجامعة، وقدم عرضاً مختصراً حول الجامعة، وأفاق التعاون معها في مجالات متنوعة، وعبر عن استعداد الجامعة للاستمرار في العمل لتطوير الاتحاد لتحقيق أهدافه، وتم خلال الاجتماع اختيار الأستاذ الدكتور محيسن كممثل عن جامعات قطاع غزة في اللجنة المصغرة المشرفة على إدارة وتطوير الاتحاد خلال الفترة القادمة.

 ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الجديد يهدف إلى زيادة علاقات الشراكة والتعاون بين جامعات دول البحر الأسود وشرق المتوسط، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة تسهم في جسر الهوة وتقريب وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

#الجامعة الإسلامية

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