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مصرع 3 أشخاص وإصابة 206 في حوادث السير خلال أسبوع

الأحد 27 مايو 2018 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 159 آخرون بجروح، في 254 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة في الشرطة، اليوم الأحد، أن إدارة شرطة المرور سجلت 254 حادث سير نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 159 آخرين، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، و12 بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 145 بالبسيطة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 3682 مركبة، وأنزلت عن الشارع 46 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1142 مخالفة مرورية، وحجزت 173 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 79 مركبة غير قانونية.

#حوادث ير #وفاة

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