اندلاع حريق في أحراش موقع "ناحل عوز" العسكري شرق غزة

غزة/سما/

اندلع حريق في أحراش موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، شرق مدينة غزة، اليوم الأحد، بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقها شبان فلسطينيون من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن حريقا اندلع بأحراش الموقع العسكري شرق مدينة غزة، مشيرا إلى أن طواقم إطفاء إسرائيلية وصلت إلى المكان وتحاول إخماده.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.