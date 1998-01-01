بلدية خان يونس: أزمة مياه خانقة جراء تفاقم مشكلة الكهرباء ودعوة لترشيد الإستهلاك

خانيونس / سما /

دعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، كافة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه في ظل الأزمة الراهنة نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والذي يمتد لأكثر من (16) ساعة بالإضافة إلى شح السولار اللازم لتشغيل آبار المياه.

وذكر مدير مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس حاتم أبو الطيف أن بلدية خان يونس تمر بمرحلة خانقة في توفير المياه لمواطنيها نتيجة لانخفاض كمية المياه المنتجة مما أثر سلباً على حصص المناطق، مبيناً أن البلدية قد حرصت على إعادة جدولة توزيع المياه في المناطق المختلفة لتتلائم مع الإمكانيات المتوفرة وذلك من خلال ضخ المياه يوماً بعد يوم لضمان وصول المياه إلى كافة السكان ، إلا أن الجهود المبذولة تصتدم أحياناً بإختلاف جدول توزيع الكهرباء الطارئ لمناطق خان يونس والخارج عن إرادة شركة توزيع الكهرباء، لما يترتب عليه من تعذر وصول المياه للسكان في بعض المناطق في مواعيدها المحددة، مؤكداً أن البلدية والمصلحة تبذلان جهوداً على مدار الساعة من أجل تأمين وصول المياه للمواطنين في كافة المناطق.

ودعا أبو الطيف كافة المواطنين إلى إتباع إرشادات البلدية للمساهمة في التخفيف من أزمة المياه الخانقة وذلك من خلال عدم إستخدام المياه في أعمال الزراعة كونها مخصصة للأغراض المنزلية فقط، ومعالجة تسريب المياه في الشبكة الخارجية والداخلية المغذية لمنازل المواطنين وإصلاح عوامات المياه في الخزانات الأرضية أو العلوية، مع ضرورة ابلاغ البلدية عن أي خلل في خطوط المياه الرئيسة أو الفرعية لتقوم مصلحة المياه والبلدية بصيانتها.

ودعا إلى ضرورة الإمتناع عن غسل المركبات بواسطة الخراطيم كونها تهدر المياه مع ضرورة استبدالها بدلو ماء صغير، وعدم ترك صنابير المياه في المطابخ مفتوحة وتقنين الاستخدام في غسل الأواني، وحصر تدفق المياه في الصنبور أثناء غسل اليدين و خلافه.

وناشدت البلدية كافة السكان إلى ضرورة تغيير بعض السلوكيات و العادات التي تستنزف كميات كبيرة من المياه و ذلك حفاظاً على حق أجيالنا المقبلة، وما يترتب عليه من تقليل ثمن الاستهلاك لكل فرد، ويشار إلى أن بلدية خان يونس قد قامت بضخ (680) ألف كوب مياه من الآبار على شبكات التوزيع لكافة المناطق والأحياء حسب البرنامج المعمول به.