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خدمات الطفولة توزع 200 وجبة إفطار صائم على الأسر المستورة

الأحد 27 مايو 2018 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، يوم أمس 200 وجبة إفطار صائم على الأسر المستورة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بدعم كريم من الشيخ جبر بن عبدالعزيز حسن الثاني من دولة قطر الشقيقة.

وأوضح حسام أبوربيع المدير التنفيذي للجمعية، أن كل أسرة حصلت على عدد وجبات ملائم  لأفرادها والتي تتكون من الأرز والدجاج المشوي، وذلك وقوفاً معهم في ظل الأوضاع الإقتصادية  الصعبة  التي يمر بها قطاع غزة المُحاصر.

كما أشار أبوربيع، إلى أن خدمات الطفولة قدمت العديد من المساعدات منذ بداية شهر رمضان ، منها الطرود الغذائية و القسائم الشرائية والمساعدات المالية ، منوهاً  بأن الجمعية متواصلة في جهودها للسعي من أجل توفير الدعم  لكافة الأسر المحتاجة بقدر المستطاع.

وأعرب، عن شكره للشيخ جبر على مساندته لأهالي القطاع المُحاصر والعمل على تعزيز صمودهم وسط ألامهم وأزماتهم الحياتية.

#خدمات الطفولة #إفطار

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