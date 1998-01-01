جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير خارجية البحرين يبرر نقل السفارة الأميركية الى القدس

الأحد 27 مايو 2018 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية البحرين يبرر نقل السفارة الأميركية الى القدس



المنامة/ وكالات /

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن واشنطن لم تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية، معتبرا ان المنطقة التي افتتحت فيها السفارة "أحياء بسيطة في الجهة الغربية التي احتلت في 1948، ولا يطالب بها العرب.

وأضاف وزير الخارجية البحريني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية: "السفارة التي افتتحت في ذلك المكان، ليست في القدس الشرقية. أرض السفارة الأميركية التي تبنى بوصفها مقراً دائماً، ليست في القدس الشرقية. لنتحدث بالواقع، ولا نتساوى مع الموقف الإسرائيلي في الموضوع، إسرائيل تعتبر القدس مدينة واحدة موحدة، ونحن نختلف معها في ذلك، ولا نعتبرها مدينة واحدة. نحن نطالب بما كنا نتمسك به بحسب قرارات الأمم المتحدة وحسب المبادرة العربية للسلام، ولا نريد أن ندخل في لغة مبهمة تتحدث عن أن ما جرى هو على أرض فلسطينية نطالب بها".

وتابع آل خليفة: "لنكن واضحين، القدس الشرقية عاصمة فلسطين، كانت هناك أحياء بسيطة في الجهة الغربية التي احتلت في 1948، لكن عقب التفاهم الذي حدث الآن، فإن مطالب العرب في الحل... لا نتكلم عن هذه المنطقة التي فيها السفارة".

وقال إن مبادرة السلام العربية التي قدمها الملك عبد الله لقمة بيروت تتحدث عن حدود الرابع من حزيران- يونيو، وعن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة الاستقلال، وعن مسألة اللاجئين.

واستطرد قائلا: "نحن لا نعترف بما تنادي به إسرائيل بشأن وحدة مدينة القدس، لكن نتمنى حينما تقام الدولة الفلسطينية أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها في القدس الشرقية. فالقدس التي نطالب بها هي القدس الشرقية التي هي عاصمة فلسطين، هذا الأمر نتمنى أن تنتبه له الولايات المتحدة، أما غير ذلك فأرجو ألا نشتت الأفكار ولا نؤثر على مواقفنا أمام الدول، وألا ندخل في نقاشات غير مطلوبة. موقفنا مع الشعب الفلسطيني لا أحد يساومنا عليه، وما نقوم به هو من أنفسنا ووجداننا".

#خالد ال خليفة #البحرين #القدس #السفارة

أخبار ذات صلة

وزير خارجية البحرين

صورة: وزير خارجية البحرين يعتبر فلسطين “قضية جانبية”

وزير خارجية قطر

وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية وشعبنا مستعد للقتال

البحرين - ارشيف

السعودية تعلق ضخ النفط إلى البحرين اثر انفجار احد الانابيب

الأمير البحريني مع قرا

كان سكراناً في طائرة وهو ابن عم ملك البحرين.. معاريف تفضح الأمير البحريني الذي يزور إسرائيل

سلمان - ارشيف

«التايم» الأميركية تختار الملك «سلمان» كأحد الزعماء الأكثر تأثيرا في العالم

الجبير وخالد بن سلمان - ارشيف

إقالة الجبير من خارجية السعودية وتعيين نجل الملك سلمان بدلا منه

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء بنظام GPS إلى غزة والسبب ؟

السنوار عنوان للتصفية ..يدلين : إسرائيل مستعدة لهدنة قصيرة مع حماس ولكن بشرط

معاريف: "الهدنة مع حماس جديّة" أكثر من أي وقت مضى واسرائيل متفائلة

أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع

طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المواقع في غزة والاحتلال يزعم انها رد على عملية التسلل

بالفيديو: لحظة اقتحام الحدود وحرق خيام القناصة الاسرائيلية على حدود غزة

الرئيس عباس تجاوز مرحلة الخطر ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

الأخبار الرئيسية

قصف- ارشيف

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

عباس- ارشيف

مالذي حدث مع الرئيس عباس ولماذا لم يغادر المشفى؟؟

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : لن نسمح للعدو باستباحة دماء شعبنا ولدينا ما يغير المعادلة وردنا سيكون مؤلما

قناصة

نطلق النار عليهم بلا رحمة... شهادات حية عن جرائم قناصة الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين

حماس- ارشيف

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل