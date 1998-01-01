4 علامات تبرهن على كذب زوجك.. انتبهي إليها

وكالات / سما /

لا شك أن الصدق من أهم أسس العلاقة الزوجية الناجحة، كما أن مشكلة كذب الزوج على زوجته، من الأمور التي تؤرقها وتصل لإنهاء العلاقة بسببها.



وهناك علامات مؤكدة تبرهن على كذب الزوج، ويمكن للزوجة اكتشاف الأمر بسهولة إن هي أتقنتها، وفق ما أورد استشاري الصحة النفسية بالأكاديمية الطبية المصرية جمال فرويز، ومنها ما يلي:



– إذا رأت زوجها يلجأ للحلف الكثير ووضع مبررات كثيرة لكلامه وتصرفاته والظهور بشخصية غامضة فهذا دليل على كذبه.

– يضع كلمة سر خاصة لهاتفه ويجلس فترات طويلة عليه، فهذا أيضا يؤكد أنه يخفي شيئا ما، ويميل للكذب.

– يصطنع الخلافات مع زوجته على أقل الأشياء، وغيرها من الأفعال المفتعلة لكي يخفي ما يفعله.

– يمكن للزوج أن يعوض كذبه بتدليل مبالغ فيه وهدايا بلا سبب فانتبهي لذلك أيضا.