سلطة البيئة تبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في المجال البيئي

رام الله / سما /

بحثت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، مع السفير الهندي لدى فلسطين أنيش راجان، اليوم الأحد، تعزيز التعاون في المجال البيئي.

واطلعت الأتيرة، لدى استقبالها السفير الهندي في مقر سلطة جودة البيئة في مدينة البيرة، على الوضع البيئي الفلسطيني والتحديات البيئية التي تواجهها، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقها، مستعرضة مسيرة عمل سلطة جودة البيئة في فلسطين.

وأشادت بسعي الحكومة الهندية لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أهمية ما تم إحرازه من تقدم في المجال البيئي والتغير المناخي وخطط سلطة جودة البيئة الرامية إلى حماية البيئة الفلسطينية .

بدوره، شدد السفير الهندي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين واستعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في كافة القطاعات.