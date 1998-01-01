جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

تناول الأسماك الزيتية بإفطار رمضان من أجل صحة قلبك

الأحد 27 مايو 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تناول الأسماك الزيتية بإفطار رمضان من أجل صحة قلبك



وكالات / سما /

خلال شهر رمضان المبارك، تمتلئ موائدنا بما لذ وطاب من اللحوم الحمراء والدواجن، ولكن مع الأسف ننسى الأسماك، إلا أن خبراء التغذية ينصحوننا بتناول الأسماك الزيتية خلال الشهر الكريم من أجل صحة قلوبنا.

فعلى من يتناولون حصتين على الأقل أسبوعياً من الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة والتونة أن يستمروا في ذلك لأن الأطباء الأميركيين ما زالوا يقولون إنها طريقة جيدة للحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات، لذا فحاول أن تطبق هذه النصيحة خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز صحة قلبك.

لكن هذا لا يعد وصفة طبية لتناول السمك المقلي مع البطاطس. فالتقرير العلمي الجديد يؤكد على توصيات الجمعية الأميركية للقلب عن أضرار السمك المقلي ويشدد على فوائد تناول حصتين أسبوعياً مقدار كل منها 100 غرام تقريباً من السمك خاصة الأسماك الزيتية المتنوعة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وقال كبير الباحثين في التقرير الإرشادي العلمي إريك ريم من كلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد إن هذه التوصيات يجب أن تكون تذكيراً بتناول السمك لمن يميلون لاتباع النظام الغذائي الغربي التقليدي المعتمد على الإكثار من تناول اللحوم والبطاطس والتقليل من الفاكهة والخضر والحبوب الكاملة.

وكتب ريم وزملاؤه في دورية "سيركيوليشن" أن الأبحاث السابقة ربطت بين أحماض أوميغا 3 الدهنية وتراجع خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب وبانخفاض مستوى الدهون في الدم والحد من خطر الترسبات التي تسد الشرايين كما تخفض ضغط الدم قليلاً.

وفي التقرير الإرشادي العلمي، أشار الباحثون إلى أن تناول حصتين في الأسبوع من الأسماك خاصة تلك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية قد يساعد على الحد من خطر الإصابة بقصور القلب ومرض القلب التاجي والسكتة القلبية وأكثر أنواع السكتات شيوعاً.

وتحدث الأطباء أيضاً عن عامل يجعل بعض الناس يبتعدون عن تناول السمك وهو التسمم بالزئبق. ويوجد الزئبق في أكثر المأكولات البحرية، لكن تركيزه العالي يكون في الأسماك الكبيرة مثل القرش وسمكة أبو سيف والتونة كبيرة العين.

لكن التقرير الإرشادي أشار إلى أن التسمم بالزئبق لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عند البالغين وأن فوائد تناول الأسماك تفوق أي مخاطر مرتبطة بالزئبق، خاصة عند تناول أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.

#الأسماك #صحة #القلب

أخبار ذات صلة

تدخين الشيشة في شهر رمضان وتأثيره على قلبك

فوائد تناول التمر في رمضان للجسم

فوائد تناول التمر في "رمضان"

دهون الأسماك والزيوت النباتية تطيل العمر

هذا ما حدث لشاب تناول 35 حبة فياغرا !!

تناول فطورك بدون قلق على وزنك

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء بنظام GPS إلى غزة والسبب ؟

السنوار عنوان للتصفية ..يدلين : إسرائيل مستعدة لهدنة قصيرة مع حماس ولكن بشرط

معاريف: "الهدنة مع حماس جديّة" أكثر من أي وقت مضى واسرائيل متفائلة

طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المواقع في غزة والاحتلال يزعم انها رد على عملية التسلل

أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع

بالفيديو: لحظة اقتحام الحدود وحرق خيام القناصة الاسرائيلية على حدود غزة

الرئيس عباس تجاوز مرحلة الخطر ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

الأخبار الرئيسية

قصف- ارشيف

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

عباس- ارشيف

مالذي حدث مع الرئيس عباس ولماذا لم يغادر المشفى؟؟

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : لن نسمح للعدو باستباحة دماء شعبنا ولدينا ما يغير المعادلة وردنا سيكون مؤلما

قناصة

نطلق النار عليهم بلا رحمة... شهادات حية عن جرائم قناصة الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين

حماس- ارشيف

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل