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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يقيد دخول الفلسطينيين

الأحد 27 مايو 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يقيد دخول الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين ن وطلاب يهود صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين، بدء من دخولهم عبر باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، وخروجا من باب السلسلة قبل صلاة الظهر.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا عقب اقتحام 101 مستوطن بينهم 26 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية للمسجد الأقصى على عدة مجموعات بحراسة شرطية مشددة.

وأوضح أن المقتحمين نظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحات الأقصى، وأدى بعضهم طقوسًا وشعائر تلمودية بالقرب من باب الرحمة تحديدًا.

وكان عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين أدوا صلاة التراويح وصلاة فجر اليوم برحاب المسجد الأقصى وسط أجواء إيمانية متميزة، حيث يشهد المسجد منذ بدء شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة المصلين الذين يؤمُونه لأداء مختلف الصلوات، وخاصة صلوات العشاء والتراويح، والفجر.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية.

#الاقصى #القدس #مستوطنون

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