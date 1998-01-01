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النضال الشعبي: القصف الاسرائيلي ومسلسل القتل اليومي لشعبنا لن يثنينا عن مقاومة الاحتلال

الأحد 27 مايو 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فى قطاع غزة بأن اسرائيل تسعى جاهدة لتظهير الرواية الامنية بتصعيدها الإجرامي اليومي ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل وتحديدا بعمليات القتل الوحشي للمتظاهرين السلميين او بعمليات القصف التي باتت يومية تستهدف فيها قتل المزيد من الفلسطينيين بادعاء محاربة الارهاب الذى تتعرض له والحقيقة انها تمارس الارهاب الوحشي ضد شعبنا مستغلة الصمت العربي والدولي الذى وصل حد الجريمة بصمت الذى بات نموذج لردة الفعل الدائمة على جرائم الاحتلال واكد بضرورة فضح وادانة تلك الجرائم البشعة التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني .


وأكدت بأن مسلسل القتل والقصف سيتواصل ضد شعبنا فى ظل الصمت العربي والدولي وفى ظل الانحياز الأمريكي الداعم لحكومة اليمين المتطرف فى اسرائيل 
واكدت الجبهة ان الرد السليم على هذا التغول الوحشي الإسرائيلي هو استعادة وحدة شعبنا الفلسطيني وانهاء الانقسام الاسود الذى اضعف موقفنا الفلسطينى المقاوم والذى بات ذريعة لعدم جدية المواقف المؤيدة لشعبنا الفلسطينى.


وطالبت الجبهة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بتقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب الى محكمة الجنايات الدولية على ما ارتكبوه من مجازر بحق شعبنا الاعزل وان هذا التصعيد لن يثنى شعبنا الفلسطيني عن مقاومته للمحتل من اجل نيل حقوقه المشروعة التي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية فى الحرية والاستقلال وحق العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#النضال الشعبي #الاحتلال

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