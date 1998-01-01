غزة: مستشفى الحلو الدولي يطلق حملة الكشف المجاني خلال شهر رمضان

غزة / سما /

أطلقت ادارة مستشفى الحلو الدولي عن حملة "نحن بعون الله نرعاكم" عن الكشف المجاني خلال شهر رمضان لجميع التخصصات تقديرا للظروف الصعبة.

وقال رئيس مستشفى الحلو الدولي د.ثروت يوسف الحلو، في تصريح صحفي: "تقديرا لظروف المواطنين قررت المستشفى ان يكون الكشف مجاني في جميع التخصصات في عيادات الجراحة العامة والباطنة العامة والاطفال".

وأضاف ان الكشف يشمل النساء والولادة والعظام والاوعية الدموية والانف والاذن والحنجرة وامراض الدم والاورام والجلدية والاسنان وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع طوال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.