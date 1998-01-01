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الهيئة الوطنية تعلن انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار الثلاثاء

الأحد 27 مايو 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تعلن انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة وكسر الحصار اليوم الأحد، عن إطلاق أول رحلة بحرية من قطاع غزة نحوالعالم.

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي، المواطنين إلى الاحتشاد في ميناء غزة يوم الثلاثاء القادم الساعة الـ11:00 صباحًا؛ لدعم أول رحلة بحرية نحو العالم في ذكرى مجزرة سفينة مرمرة التركية.

وقالت الهيئة إن "مسيرات العودة انطلقت للتأكيد على الحقوق والثوابت الفلسطينية، وفي محاولة لكسر الحصار عن غزة".

وأضافت أن "غزة تحولت إلى سجن كبير معزول عن العالم ومحروم من ابسط حقوقه بفعل الحصار الإسرائيلي الظالم".

#كسر الصحار #سفن

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