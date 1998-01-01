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معبر رفح: 5120 مسافر في الاتجاهين خلال 14 يوما

الأحد 27 مايو 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
معبر رفح: 5120 مسافر في الاتجاهين خلال 14 يوما



غزة / سما/

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين حتى اخر يوم في شهر رمضان المبارك، وفقا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وسجلت السلطات المصرية احصائية اجمالية للمسافرين من تاريخ 12 وحتى 26 ايار عبور 5120 مسافرا فلسطينيا في كلا الاتجاهين، فضلا عن اعادة 490 مسافرا، مرة اخرى لقطاع غزة ليس لهم تنسيق مسبق.
وسمحت السلطات بدخول 3 جرحى فقط من مصابي المسيرات على حدود غزة.وسمحت بادخال آلاف الاطنان من السلع الغذائية والمساعدات الطبية والغذائية لقطاع غزة بينهم 3000 طن مواد غذائية مقدمة من الازهر الشريف للقطاع بقيمة 43 ألف دولار، و212 طن مواد غذائية وتموينية مقدمة من الغرفة التجارية المصرية بقيمة 28 ألف دولار، و5 أطنان أدوية مقدمة من الهلال الاحمر المصري بقيمة 60 ألف دولار.ورجحت مصادر أمنية مصرية بمعبر رفح البري ان تصل اجمالي أعداد العابرين الفلسطينيين لمعبر رفح حتى نهاية شهر رمضان قرابة 11 ألف مسافرا.
 

#مصر #معبر رفح #غزة #جرحى

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