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ماذا قال نتنياهو عقب اغتيال اثنين من السرايا جنوب القطاع؟

الأحد 27 مايو 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال نتنياهو عقب اغتيال اثنين من السرايا جنوب القطاع؟



القدس/سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن "إسرائيل" تعمل من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية.

وأضاف نتنياهو، "وفي موازاة ذلك نعمل ضد تموضعها العسكري في سوريا الموجه ضدنا لذا نعمل أيضا على إحباط تحويل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان أو إنتاجها في لبنان هذه الأسلحة موجهة ضد دولة إسرائيل ومن حقنا في إطار حقنا في تقرير المصير إحباط إنتاجها أو تحويلها".

وتابع "كما لن نتسامح مع شن اعتداءات علينا من قطاع غزة سلاح الجو أغار أمس على أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في عمق قطاع غزة، واليوم بعد أن حيّدت قواتنا عبوة ناسفة زرعت على الجدار الحدودي عملت مرة أخرى ضد أهداف تابعة لحماس على خط التماس".

#نتنياهو #سرايا القدس #اغتيال

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