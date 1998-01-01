اختتام البطولة الرمضانية لكرة الطاولة

رام الله / سما /

اختتم نادي الانصار المقدسي البطولة الرمضانية الداخلية بكرة الطاولة ،والتي كان قد انطلقت مطلع شهر ايار الجاري بمشاركة (24) لاعباً من مختلف الفئات العمرية ،حيث جرى الدور الاول لفئة الناشئين بمشاركة ثمانية لاعبين تأهل منهم اربعة الى الدور الثاني والذين اندمجوا مع اللاعبين الهواة وعددهم ثمانية، وفي المرحلة النهائية انضم خمسة من لاعبي النادي المصنفين للاعبين الثلاثة الذين تأهلوا لهذه المرحلة ،وبعد مباريات متكافئة اسفرت البطولة عن فوز اللاعب محمد هشام الرازم بالمركز الاول ،وحل بالمركز الثاني سامر اسحق ابو صبيح ، وجاء ثالثا ضياء الرازم ورابعا علاء كاظم وخامسا علاء عبد الرحمن وسادسا يزن الرازم وسابعا خالد جودت واخيرا محمد الرازم ثامنا ، قاد اللقاءات انيس الغزالي ، محمد الشيخ قاسم

واقيمت مراسم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين بالمراكز الثمانية بحضور كل من رئيس النادي ياسين الرازم وعضو رابطة اصدقاء النادي جودت عبد الرؤوف ابو احمد وعدد من اعضاء النادي .

من ناحية اخرى يقيم النادي الاثنين مأدبة افطار رمضانية يتخللها مراسم الافتتاح الرسمي لمقر النادي الذي تم ترميمه وتأهيله بدعم من صندوق ووقفية القدس .