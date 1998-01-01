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لقاء رياضي في ذكرى الشهيد ميلاد عياش

الأحد 27 مايو 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء رياضي في ذكرى الشهيد ميلاد عياش



القدس المحتلة / سما /

تخليدا لذكرى شهيد النكبة ميلاد عياش جرت عصر الجمعة على ملعب مدرسة سلوان مباراة ودية بكرة القدم بين منتخب عائلات المحاريق وقدامى نادي سلوان... بتنظيم مميز من مجلس اتحاد عائلات المحاريق... وبعد عرض كروي شيق تمكن منتخب المحاريق من إنهاء المباراة لصالحه بأربعة أهداف مقابل اثنين.

سجل لمنتخب المحاريق موسى الغول (2) وساجد الغول وزياد القنبر وسجل لقدامى نادي سلوان محمد العباسي وحميدان ابو اسنينة.

وفي ختام اللقاء ألقيت كلمات معبرة عن المناسبة من رئيس اتحاد المحاريق مأمون قاسم والرئيس الفخري للاتحاد محمد وليد الغول ورئيس نادي سلوان مروان الغول والمربي صلاح الزغل مندوبا عن مجموعة مدرسة عبدالقادر الحسيني ووالد الشهيد سعيد عياش وتم في ختامها تبادل الدروع التذكارية وتسليم كأس المباراة لفريق حامولة المحاريق تسلمه محمد فتيحة وعبد الرحمن عويس وقاما باهدائه لعائلة الشهيد .

تولى عرافة المناسبة الإعلامي منير الغول وشارك في الإشراف والتنظيم المربي يوسف فتيحة ومعه وسام عويس ومحمد صلاح الزغل ولوي فتيحة من مجلس المحاريق... وقاد المباراة الحكم عزالدين القاق.

#ميلاد عياش #النكبة

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