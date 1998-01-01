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فلسطينيات تعقد لقاءً حول الإعلام وقضايا الفساد

الأحد 27 مايو 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيات تعقد لقاءً حول الإعلام وقضايا الفساد



غزة/سما/

عقدت مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة اليوم، لقاءً بعنوان "الإعلام وقضايا الفساد"، بحضور مجموعة من الصحفيات وذلك في اطار مبادرة "الإعلاميات يسائلن2"، التي تنفذها بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان،

وبتمويل من حكومة النرويج وهولندا ولوكسمبورغ . والهادفة إلى تعزيز دور الإعلاميات والشباب في مكافحة الفساد والرقابة على الأداء العام من خلال تقارير المسائلة والتحقيقات الاستقصائية وعقد طاولات حوار حول قضايا الشأن العام المرتبطة بقضايا الفساد والشفافية وادارة المال العام.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات إن المبادرة هي الجزء الثاني من مبادرة "الإعلاميات يسائلن" والذي نؤكد خلاله أننا نبني على تجاربنا دون انقطاع وهو تواصل واستكمال للمبادرة السابقة التي شاركت فيها مجموعة من الصحفيات وهي بحاجة الآن غلى متابعة أفضل وانخراط أكبر.

واكدت على دور الاعلام في اشباع حق الجمهور في المعرفة وحق الناس في وصول الخدمات الأساسية وألا يكون هناك انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك حق الإعلام في الكشف عن شبهات الفساد إن وجدت وهذا ما يجمع أمان مع فلسطينيات.

بدوره قال وائل بعلوشة مدير مكتب امان الاقليمي في قطاع غزة أن أمان تعمل على تحصين الصحفيين/ات بالمتطلبات المهنية والدعم والتوجيه لجهات الاختصاص لأن هذا هو صمام الحماية الأول، وحال تعرض لانتهاك توفر له درعًا مجتمعيًا واقيًا ودعمه بكل السبل.

وبيّن بعلوشة أن الفكرة المميزة لدى فلسطينيات هي أنسنة القضايا، وإبراز معاناة الناس كما أن تقارير المساءلة هي شيء جديد يعمل على توجيه الأسئلة سواء فيما يتعلق بسوء الممارسة أو غياب وضوح المعلومات والذي بدوره يسهّل ممارسة الفساد.

#فلسطينيات #غزة #فساد

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