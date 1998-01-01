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الجماهير المصرية تهاجم صفحات راموس الإلكترونية

الأحد 27 مايو 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجماهير المصرية تهاجم صفحات راموس الإلكترونية



وكالات / سما /

هاجمت الجماهير المصرية, صفحات المدافع الإسباني سيرجيو راموس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من إصابة النجم المصري محمد صلاح, إثر تدخل عنيف في الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض صلاح لإصابة قوية على مستوى الكتف, إثر تدخل قاس من راموس, الذي أمسك يد المصري بطريقة مبالغ فيها، ثم أنزله نحو الأسفل، الأمر الذي تسبب بالتوائها, نتيجة سقوط جسد راموس عليها.

ورغم مقاومة اللاعب المصري من أجل البقاء على أرض الملعب، إلا أنه لم يتحمل الوجع في كتفه, وخرج من المباراة متأثرا بإصابته القوية.

وبعد خروج صلاح انتفضت الجماهير المصرية, وهاجمت صفحات راموس عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بطريقة عنيفة, واتهموه بأنه لاعب قذر تسبب بخروج نجم مصر الأول.

وكتب أحد رواد "فيس بوك" على آخر صورة نشرها راموس: "لا يمكنك إيقاف محمد صلاح في رياضة شرعية، أنت أقذر ما أنجبت كرة القدم، حقا لاعب فاشل", في وقت تضمنت التعليقات الأخرى كلمات السباب للنجم الإسباني بعد إقصاء صلاح من النهائي.

#راموس #محمد صلاح

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