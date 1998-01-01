ميسي هدافاً لكل البطولات متفوقاً على رونالدو ومحمد صلاح

وكالات / سما /

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف الأول في كل المسابقات خلال الموسم الحالي 2017-2018 متفوقاً على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح ثنائي ريال مدريد وليفربول بعد نهائية دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في النهائي الذي شهد إصابة محمد صلاح وخروجه في الدقيقة 31 ، وعدم تسجيل الثنائي أي هدف.

وبذلك يكون ليونيل ميسي متصدراً لقائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى – الحذاء الذهبي – وهدافاً للدوري الإسباني وهدافاً لكل المسابقات في الموسم الحالي بـ45 هدفاً ، مقابل 44 هدفاً لكل من رونالدو ومحمد صلاح.

وجاءت أهداف الثلاثي في كل البطولات كالأتي :

ليونيل ميسي :

45 هدفاً

34 هدفاً في الدوري الإسباني

6 أهداف في دوري أبطال أوروبا

4 أهداف في كأس ملك إسبانيا

هدف واحد في كأس السوبر الإسباني

كريستيانو رونالدو :

44 هدفاً

26 هدفاً في الدوري الإسباني

15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

هدفين في كأس العالم للأندية

هدف واحد في كأس السوبر الإسباني

محمد صلاح :

44 هدفاً

32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز

10 أهداف في دوري أبطال أوروبا

هدف واحد في تصفيات دوري أبطال أوروبا

هدف واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي