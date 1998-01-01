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رونالدو : يجب أن يسمى دوري الأبطال بـ دوري كريستيانو رونالدو

الأحد 27 مايو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو : يجب أن يسمى دوري الأبطال بـ دوري كريستيانو رونالدو



رام الله / سما /

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني بأنه يجب تحويل أسم دوري أبطال أوروبا إلى دوري كريستيانو رونالدو للأبطال نظرًا للأداء الاستثنائي الذي يقدمه اللاعب مع فريقه.

 
 

وكان ريال مدريد قد نجح مساء أمس السبت في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، والـ 13 في تاريخه بعد تفوقه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.

ولم ينجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف في تلك المباراة، ولم يظهر بالشكل المنتظر منه، ولكن كان الويلزي جاريث بيل في الموعد بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف أحرز المرينجي، منهم هدف من مقصية رائعة.

وبالرغم من عدم تسجيله أي هدف، إلا أن كريستيانو رونالدو فخورًا بنفسه بعد تتويجه بلقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 15 هدفًا.

وتحدث كريستيانو رونالدو حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “من هو هداف بطولة دوري أبطال أوروبا مجددًا؟”.

 

وأضاف “يجب أن يتم تغيير أسم دوري أبطال أوروبا إلى دوري كريستيانو رونالدو للأبطال”.

وتابع “فأنا نجحت في التتويج بتلك البطولة خمس مرات، وأحرزت لقب الهداف من جديد، لماذا علي أن أكون حزينًا؟”.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد تحدث لوسائل الإعلام بأنه قد يرحل عن صفوف المرينجي بنهاية هذا الموسم.

#رونالدو #دوري الأبطال

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