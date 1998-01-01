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الاحتلال يوقف العمل بتأهيل طرق زراعية في بلدة عزون

الأحد 27 مايو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

اوقفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، بلدية عزون شرق قلقيلية عن اكمال تنفيذ اعمال تأهيل الطرق الزراعية الذي تقوم به البلدية منذ مدة واحتجزت المشرف على المشروع وسائق جرافة وزارة الزراعة. .

وقال المشرف على المشروع حسن شبيطة، من مكان احتجازه "إن قوة احتلالية حاصرت المنطقة التي يتم تأهيل الطريق فيها، واحتجزت جرافة تابعة لوزارة الزراعة وسائقها سفيان جابر، بعد ان اجبرتهم على التوقف عن العمل بحجة ان الطريق محاذية لمستوطنة "معالي شمرون" المقامة على اراضي البلدة.

يشار إلى أن بلدية عزون ومنذ ما يزيد عن شهرين قامت وعلى نفقتها الخاصة وبالتعاون مع وزارة الزراعة، بشق وتأهيل الطرق الزراعية المحيطة في البلدة خدمة للمزارعين والمواطنين من عزون والبلدات المجاورة.

#الاحتلال #بلدة عزون

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