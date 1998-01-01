موجز رحلة لم تنته بعد...غازي الصوراني

المحور: سيرة ذاتية

هنا لن أسرد الرحلة كاملة لكنني سأحاول حكاية وجع المسيرة وموجز السيرة ومسار المعاناة والأمل .. ولدت عام 1946 في مدينة غزة -حي الشجاعية ، لأسرة فلسطينية فقيرة لم يتجاوز دخلها الشهري في الخمسينات أكثر من 5 جنيهات مصرية ، أنهيت الدراسة الثانوية عام 1962 ، و قُبلت في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ، إلا أنه وبسبب الفقر الشديد لم استطع الالتحاق بالجامعة ، و تحولت فرحة القبول إلى حزن داخلى عميق ، ترافق وراكم في عقلي وروحي حقدا طبقيا وولَّدَ في اعماقي مشاعر غامرة بضرورة التمرد وتحدي كل اشكال الظلم والاستغلال والفقر والمعاناة ، كل ذلك شكَّل بالنسبة لي حافزاً لخوض مسيرة التحدي للخروج على بؤس الواقع والاسهام في تغييره ، فكانت البداية قرارا ذاتيا بالقراءة التي كانت – وما زالت – أحد أهم المحفزات التي صنعت مسيرتي النضالية في الالتحاق بالعمل السياسي ، و تقدمت بعدها إلى وظيفة حكومية و بدأت العمل كموظف منذ عام 1963 و كان لذلك أثرا كبيرا على أوضاع الأسرة التي باتت قادرة على تامين مستلزماتها الأساسية .

في هذه الفترة قمت بتأسيس حلقات سياسية عفوية مع بعض الأصدقاء، و بعدها التحقت بصفوف حركة القوميين العرب عام 1965م و كنت ولا زلت متأثرا بالتجربة الناصرية و دورها، و كان لإطلاعي على رواية الأم تأثيراً كبيراً عليّ حيث شعرت حينها أنها تتحدث عن أوضاع البؤساء و الفقراء و المطحونين ، ليس في روسيا فحسب ، بل في الشجاعية أيضا حيث نعيش نفس الأوضاع في جوهرها، و كانت تلك الرواية حافزاً لي على البحث و الاطلاع على موضوعات الاشتراكية في الكتب و الدراسات على قلّتها في غزة .

بعد هزيمة حزيران عام 1967م اعتقلت في12 أغسطس 1967 ، وفي اول اكتوبر1967 التحقت في صفوف طلائع المقاومة الشعبية التي أسستها حركة القوميين العرب حيث قامت بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية آنذاك ، ثم بعد تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ديسمبر 1967،اصبحت الطلائع جزءً من الجبهة ، وعلى اثر انكشاف الجهاز العسكري والاعتقالات و المطاردة نهاية ينايرعام 1968م نجح المحتل في اعتقال 67 مناضلا من اصل 71 مجموع اعضاء الجهاز العسكري ، وكنت ضمن الاربعة مناضلين( الرفيق د.ناصر ثابت والرفيق عبداللة الجبور وأنا ورفيق رابع من جباليا لا اذكر اسمه) الذين تمكنوا من الفرار والاختفاء بسبب المطاردة ، وفي منتصف فبراير68 طُلب منّي بقرار من القيادة مغادرة القطاع إلى عمان حيث بدأت مسيرة النضال والمعاناة في المنافي، فمن عمان الى القاهرة وترحيلي في تموز 1970 الى سوريا، والقاهرة مرة اخرى والاعتقال في سجن القلعة والترحيل من جديد الى سوريا ثم الالتحاق مع رفاقي في جنوب لبنان طوال عام 1971 ، ثم الى عمان مرّة أخرى ، حيث اعتقلت وبعد الافراج عني مُنعت من مغادرتها منذ عام 1972م و لمدة عشرين عاما تقريبا .. وسأختصر كثيرا من الأعوام والأحداث لأيّامٍ أُخَـر قد أكتب فيه مطولا مذكراتي عبر ذاكرة الوطن الذي بتّ أشعر بقلق وحزن شديد ونحن/جيلنا يرى حتى بقاياه الباقية ، بقيةٌ برام الله ، وبقيةٌ بغزة !! ماذا أقول بعد مرور ما يقرب من سبع وأربعين عام بدأتها ورفاقي بحلم الوحدة والعودة والتحرير ورفض الهزيمة وثورة الفقراء وانعتاقهم من كل أشكال الاستغلال والاستبداد..ماذا اقول والمشروع الوطني او الحلم الثوري في التحرير والعودة اصبح مقزما عبر صراع على السلطة والمصالح بين فتح وحماس... ماذا نقول والضوء يخفت والانقسام يتسع وقوى اليمين الليبرالي والاسلام السياسي تنتشر وتتوسع.. واليسار ينحسر وينعزل .. حزني وقلقي ان احزاب اليسار تعيش حالة تراجع فكري وتردي وهبوط ليبرالي وديني ، وتردي في الوضع التنظيمي وحالة من التفكك والترهل وتردي الاوضاع القيادية وتراجع في السياسة والموقف وتردي في البعد النضالي والشعبي وانحسارهما وتردي في البعد المسلكي والاخلاقي ،وهذا اخطر المظاهر التي تنذر بمزيد من تراكم الازمة البنيوية الشاملة الى جانب عدم وضوح الفكرة التوحيدية لليسار خاصة في ظل الانقسام والقوتين الرئيستين المهيمنتين فتح وحماس .. أنا هنا لا أتشائم لكنّي أدعو للأمل ، أدعو إلى الاستنهاض و استعادة اليسار دوره بما يضمن توازن الماضي بالحاضر وتحقيق الخطى نحو المستقبل واستعادة الدور .. واثقا أن الظروف الموضوعية والجماهير الشعبية تحمل في رحمها المولود الذي لن يقطع حبله السّري ، لكن المسالة المركزية التي تشغل اهتمامي الآن هي كيفية تفعيل واتساع دور التيار اليساري الماركسي القومي الديمقراطي في عملية النضال الوطني والديمقراطي الفلسطيني، وذلك انطلاقاً من أن الصراع مع العدو هو بالدرجة الأولى صراع عربي-إسرائيلي يقوم في جوهره على النضال القومي التقدمي ضد نظام العولمة الرأسمالي كحليف رئيس ووحيد لدولة "إسرائيل" ، أما المحور الثاني في اهتمامي الراهن فهو مرتبط بقضايا الثورة الوطنية التحررية والديمقراطية الفلسطينية، ارتباطاً بعلاقتها العضوية بحركة التحرر القومي الديمقراطي العربية، وهو اهتمام بالبعد القومي في إطار وحدة اليسار العربي عبر العمل مع مجموعة من المثقفين والمفكرين العرب لتأسيس مركز للحوار يضم الماركسيين العرب لعل هذا الحوار يدفع إلى نقلة عملية كما آمل، حيث لم اعد مؤمنا باستمرار تشرذم وحصر الحركات اليسارية في إطارها القطري في فلسطين أو غيرها بل يتوجب في ظل استشراء العدوانية والعنصرية الصهيونية وتوحش نظام العولمة الراهن أن نسعى إلى بلورة الإطار العربي الاشتراكي الديمقراطي دون أن يعني ذلك إلغاء أو تجاوز خصوصية كل قطر، هذا هو الطريق لتجاوز الواقع العربي المأزوم والمهزوم في هذه المرحلة الصعبة .