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بالصور.. معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

الأحد 27 مايو 2018 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية



اليوم السابع/أحمد جمعة/

حصل "اليوم السابع" على صور حصرية لمعبر رفح البرى، عقب عملية إعادة تأهيله بالكامل، بما يليق بسمعة الدولة المصرية، وتظهر الصور مدى الفارق الذى كانت عليه حالة معبر رفح البرى خلال السنوات الماضية والتطوير والتأهيل الذى تم خلال أشهر قليلة فى ظروف وتحديات أمنية كبيرة.

ومن المقرر أن تفتتح السلطات المصرية معبر رفح البرى بين غزة ومصر عقب الانتهاء من عمليات التأهيل بشكل كامل، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتوفير شتى السبل من أجل راحة المسافرين سواء من غزة إلى مصر أو العكس.

وخففت مصر من القيود التى فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وسمحت السلطات المصرية بإدخال عشرات الآلاف من المساعدات الإنسانية عبر الحدود التى تخضع لرقابة مشددة مع غزة.

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ووجهت القيادة السياسية باستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، إضافة لاستقبال المستشفيات المصرية عدد من الجرحى الفلسطينيين، إضافة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

#رفح #معبر #ترميم

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