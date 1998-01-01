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ماذا قال راموس لصلاح بعدما تسبب بإصابته؟

الأحد 27 مايو 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال راموس لصلاح بعدما تسبب بإصابته؟



مدريد/ وكالات/

خاطب كابتن فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، النجم المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعدما تعرض الأخير للإصابة خلال التحام بين اللاعبين في مباراة فريقيهما مساء أالسبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب راموس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "الكرة تبتسم لك أحيانا، وفي أوقات أخرى تدير لك ظهرها".

وأضاف "أؤكد أننا زملاء، وأتمنى الشفاء العاجل لصلاح، فالمستقبل ينتظره".

وأصيب صلاح بخلع في الكتف الأيسر بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، ليغادر اللاعب المصري اللقاء بعد مرور 30 دقيقة فقط، قبل أن يحسم الميرنغي اللقب الأوروبي لصالحه بالفوز 3-1.

واختلفت الآراء حول مدى تعمد سيرجيو راموس إصابة صلاح، ليقلل من حظوظ ليفربول في انتزاع الكأس.

#صلاح #راموس #ريال مدريد #ليفربول

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