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مركز الواحة ينفذ يوم طبي لأمهات رواده من الأشخاص ذوي الإعاقة

الأحد 27 مايو 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نفذ مركز الواحة للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي، يوم عمل طبي مجاني لأمهات رواده من الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث إستقبل طاقم المركز الأمهات وبعض النساء الأخريات في مقره ببيت ساحور وتم تقديم الفحوصات الطبية المجانية لهن.

وأشرف على النشاط أطقم الصحة الإنجابية في مركز بيت ساحور الصحي التابع للجان العمل الصحي بهدف الوقاية من الأمراض النسائية، وتقديم الخدمات الطبية المجانية لمن يحتجن ذلك، وشمل النشاط على لقاء توعي في مجال الصحة الإنجابية وصحة المرأة، وصبت كل الفعاليات في تأمين حماية المرآة وصحتها وزيادة الوعي حول كيفية التعامل مع العديد من الأمراض والوقاية منها حيث أن الوقاية خير من العلاج.                    
وقالت رولا خير مديرة مركز الواحة أن النشاط كان مميز ونوعي على صعيد الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز، وأعتبرته من أكثر الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الأعاقة، بهدف الاعتناء بهذه الفئة أسوة بباقي الفئات المجتمعية والسعي لتحسين السبل الصحية والمعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، وقد عبرت عن شكرها وتقديرها لطاقم برنامج الصحة الإنجابية في مؤسسة لجان العمل الصحي وطالبت بتعزيز التقاطعات والعمل ما بين دوائر وبرامج المؤسسة الصحية والتنموية
#مركز الواحة #ذوي الإعاقة

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