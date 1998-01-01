مصطفى البرغوثي: قرار محكمةالاحتلال بهدم تجمع الخان الأحمر تشريع للتطهير العرقي

رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان قرار محكمة الاحتلال القاضي بهدم مساكن و مرافق تجمع الخان الاحمر وترحيل سكانه يمثل تشريعا خطيرا لحملة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق سكان الخان الاحمر وبحق مختلف التجمعات البدوية و كافة مكونات الشعب الفلسطيني .

وأضاف البرغوثي ان محكمة الاحتلال تشارك في انتهاك حقوق الانسان والقوانين الدولية وذلك يؤكد واجب محكمة الجنايات الدولية في محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

ويقطن في التجمع التابع لمدينةا لقدس المحتلة، 35 عائلة تضم 190 فردا، ومدرسة بنيت من إطارات السارات وهي الوحيدةفي المنطقة ويتعلم ف يها 170 طالبا وطالبة، ويعمل فيها 16 موظفا ومعلما ومعلمة، و تقوم جمعية الاغاثة الطبية بتقديم الرعاية الصحية لها من خلال عياداتها المتنقلة في حين تبلغ مساحة الأرضالتي يقطن فيها بدو "الخان ا لأحمر" نحو 150 دونما يريد الاحتلال الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.