السقا يطالب بتشكيل ائتلاف أركانه قوى دولية فاعلة لحماية عملية السلام

وطالب السقا بضرورة الغمل علي التشحيع على الاعتراف بدولة فلسطين بإعتباره مصلحة لتلك الدول التي تتشابك مصالحها مع الدول العربية والاسلامية ، من خلال منح امتيازات خاصة وتسهيلات لتلك الدول التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967.