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السقا يطالب بتشكيل ائتلاف أركانه قوى دولية فاعلة لحماية عملية السلام

الأحد 27 مايو 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية الدكتور لؤي السقا بضرورة تشكيل إتلاف دولي فاعل ومؤثر لحماية عملية السلام في مواجهة التفرد الأمريكي الذي أثبت إنحيازه الكامل للاحتلال ، وتجاوزه لدور الوسيط النزيه في عملية السلام .

وأشاد السقا بفاعلية الديبلوماسية الفلسطينية وسعيها الحثيث لتوسيع انضمام فلسطين إلى المحافل والمنظمات والاتفاقيات الدولية لتوظيف وتطويع أدوات ووسائل الشرعية الدولية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لجميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة.

وطالب السقا بضرورة الغمل علي التشحيع على الاعتراف بدولة فلسطين بإعتباره مصلحة لتلك الدول التي تتشابك مصالحها مع الدول العربية والاسلامية ، من خلال منح امتيازات خاصة وتسهيلات لتلك الدول التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967.

كما ابرز السقا ضرورة وأهمية تشجيع الاستثمار الاقليمي والدولي في دولة فلسطين من خلال تقديم التسهيلات التي تغري المستثمرين .

#لؤي السقا #عملية السلام

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