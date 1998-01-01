صندوق ووقفية القدس يفتتح مختبرا للحاسوب ومكتبة عامة بقرية الولجة

القدس/سما/

تحت رعاية محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني وبمنحة من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية وتنفيذ صندوق ووقفية القدس نظم مجلس قروي الولجة إفطار التحدي والصمود ضمن فعاليات افتتاح مشروع محطة المعرفة المكونة من مختبر حاسوب وتحديث المكتبة العامة في القرية .

وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري والوكيل المساعد بوزارة القدس حمدي الرجبي ممثلا عن المهندس عدنان الحسيني والمطران عطا الله حنا والمدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي ورئيس المجلس القروي علاء دراس وعضور هيئة العمل الوطني راسم عبيدات ومستشار الداخل الفلسطيني علي شيخة وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تبعها ترحيب من عريف الحفل راسم عبيدات الذي تحدث يإسهاب عن تاريخ الولجة وصمود أهلها والمخاطر الإستيطانية التي تحيط بأراضي القرية ليتحدث بعده حمدي الرجبي ناقلا تحيات محافظ القدس ووزيرها المهندس عدنان الحسيني والذي اعتذر عن المشاركة لارتباطات مسبقة وأشاد الرجبي بدور صندوق ووقفية القدس ونشاطه المتصاعد في دعم المدينة وأهلها ، وكذلك حيا أهالي قرية الولجة وتصديهم للمد الإستيطاني مؤكدا وقوف محافظة القدس ووزارة القدس إلى جانب أهالي القرية متحدثا عن تاريخ القرية التي تحتضن أقدم شجرة زيتون يزيد عمرها عن خمسة الاف عام .

أما علاء الدراس رئيس المجلس القروي فقد تحدث شاكرا منيب رشيد المصري على مباردته وجهوده في صندوق القدس كذلك شكر محافظة القدس على دعمها المستمر مثمنا تلبية صندوق ووقفية القدس لطلب المجلس المجلي من خلال منحة من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية وشرح رئيس المجلس المحلي واقع قرية الولجة والتحديات المحيطة ، من جهته بارك المطران عطا الله حنا للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية حلول شهر رمضان المبارك وبارك لقرية الولجة افتتاح المشروع الجديد شاكرا منيب رشيد المصري على دعمه المتواصل للقدس مشيد بصمود وبطولات أهالي قرية الولجة ، أما مستشار الداخل الفلسطيني علي شيخة فقد تحدث عن أهالي قرية الولجة معتبرا صمودهم مدرسة يحتذى بها .

وفي الختام تحدث رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس المهندس منيب رشيد المصري معتبرا هذه المشروع هو بداية لمساندة القرية معتبرا هذا الدعم أقل واجب اتجاه صمود أهل القرية وأهمية دعمهم ومساندتهم ثم قدم الفنان المقدسي أحمد أبو سلعوم وصلة غنائية وفنية مميزة . ثم تم الانتقال لافتتاح المشروع الذي تضمن مختبرا للحاسوب وبعض التجهيزات لتطوير المكتبة القائمة سابقا في قرية الولجة . يذكر أن هذا المشروع ضمن برنامج التمكين الإقتصادي والثقافي والاجتماعي للمقدسيين الممول من مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وبتنفيذ صندوق ووقفية القدس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .