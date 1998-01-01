4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

غزة/سما/

يدخل اليوم الاحد، أربعة أسرى من الضفة الغربية أعوامًا جديدة فى سجون الاحتلال بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد ، وهم وفق اذاعتنا.

من بيت لحم الأسير أحمد داوود سليمان إبراهيم/عايش (44 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد أمضى منه 16 عامًا منذ اعتقاله عام 2002 .

والأسير أحمد يوسف أحمد المغربي (42 عامًا) وهو محكوم بالسجن المؤبد 18 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002؛ وتم عزله لمدة تسعة أعوام متواصلة بقرار من "الشاباك" بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية والمساعدة في تنفيذها من داخل السجن، كما أنه نجح في تهريب نطفة من داخل الأسر قبل ثلاثة اعوام ونصف ورزق بطفلتين توأم.

والأسير محمود سالم سلمان سراحنة (39 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

الأسير ثائر سميح نمر أبو عصب (31 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 13عامًا بعد اعتقاله عام 2005.