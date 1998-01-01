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النيابة والشرطة تحققان بظروف مقتل شابة من الخليل

الأحد 27 مايو 2018 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة والشرطة تحققان بظروف مقتل شابة من الخليل



الخليل/سما/

من المقرر ان تعرض النيابة العامة عرض جثة سيدة ٣٢ عاما من مخيم العروب شمال الخليل، على الطبيب الشرعي صباح اليوم الاحد، بعد ان اعلن الاطباء في المستشفى الاهلي عن وفاتها مساء السبت، متأثرة بإصابتها قبل أيام.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، ان الاطباء اعلنوا عن وفاة السيدة، والتي وصلت الى المشفى قبل ثلاثة ايام وهي في حالة حرجة، وقد ادعت عائلتها في حينه بانها سقطت داخل المنزل.

واضاف المقدم ارزيقات لمراسل معا في الخليل ، من المبكر الحديث عن خلفيات الموضوع، وهل هو جنائي او قضاء وقدر، خاصة وان التحقيقات في وفاة السيدة لا زالت في بدايتها، وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي.

#الخليل #قتل #شرطة

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