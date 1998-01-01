أبو مرزوق يدعو لاتخاذ قرارات محسوبة في ظل الوضع الصحي للرئيس عباس

غزة/سما/

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق للقيام بمبادرات وقرارات محسوبة في ظل تردى الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت: "في ظل تراجع حالة الرئيس عباس الصحية يستوجب القيام بمبادرات وقرارات محسوبة؛ حتى لا نتفاجأ جميعًا بأمر يُربك الحالة الوطنية ويعمّق الشرخ الداخلي في فتح، وكذلك القاعدة الشعبية، مما يؤثّر سلبًا على مجمل قضيتنا الوطنية".

وتمنى أبو مرزوق الشفاء التام والعاجل للرئيس عباس.

جدير بالذكر أن حالةً من الغموض تكتنف الحالة الصحية للرئيس عباس الذي يمكث في المستشفى الاستشاري برام الله منذ عدة أيام، وسط أنباء عن تراجع حالته الصحية.