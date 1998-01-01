مقتل شاب في جريمة اطلاق نار بقلنسوة

القدس/سما/

قتل عبد السلام عذبة في الثلاثينات من عمره من مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن "الجريمة وقعت أمام منزل الضحية الواقع شمالي قلنسوة على طريق الملعب، بعدما أقدم جناة على إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ثم لاذوا بالفرار من المكان".

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بحالة حرجة وهناك أقر وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيها.