جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شاب في جريمة اطلاق نار بقلنسوة

الأحد 27 مايو 2018 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة اطلاق نار بقلنسوة



القدس/سما/

قتل عبد السلام عذبة في الثلاثينات من عمره من مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن "الجريمة وقعت أمام منزل الضحية الواقع شمالي قلنسوة على طريق الملعب، بعدما أقدم جناة على إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ثم لاذوا بالفرار من المكان".

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بحالة حرجة وهناك أقر وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيها.

#قتل #شرطة #جريمة

أخبار ذات صلة

مقتل ضابط مصري في اطلاق نار على حافلة للجيش

مصر: اطلاق نار قرب السويس يؤدي الى مقتل موظف واصابة العشرات

مقتل 8 افراد من الشرطة المصرية في حادثة اطلاق نار بحلوان

مقتل شرطي مصري في عملية اطلاق نار علي نقطة أمنية قرب القاهرة

فلتان امني ...مقتل شقيقين واصابة 3 اخرين في حادثة اطلاق نار في مخيم الجلزون

فلتان امني ...مقتل شقيقين واصابة 3 اخرين في حادثة اطلاق نار في مخيم الجلزون

اتهمت الحركة بالتحريض وغض الطرف عن اطلاق الصواريخ ..مصادر اسرائيلية : حماس هي عنوان ردنا على مقتل ال

اتهمت الحركة بالتحريض وغض الطرف عن اطلاق الصواريخ ..مصادر اسرائيلية : حماس هي عنوان ردنا على مقتل العامل الاجنبي في "نتيف هعسرا"

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: "اطردوا ابن العاهرة من الملعب"!

أهم امرأة في الموساد تكشف تفاصيل مثيرة و تتحدث عن تجنيد العملاء ودور النساء

لأجل عيون ليفربول.. محمد صلاح يقرر اللعب مفطرا

محمد بن سلمان يصدر أمرا بعقوبات ضد المانيا

السعودية : ما قدمناه لفلسطين عجز عنه الكثيرون

الرئيس عباس تجاوز مرحلة الخطر ولا وقت محدد بعد لمغادرته المستشفى

المقداد يطمئن على صحة الرئيس محمود عباس

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المواقع في غزة والاحتلال يزعم انها رد على عملية التسلل

حماس

معاريف: "الهدنة مع حماس جديّة" أكثر من أي وقت مضى واسرائيل متفائلة

يدلين

السنوار عنوان للتصفية ..يدلين : إسرائيل مستعدة لهدنة قصيرة مع حماس ولكن بشرط

ابو مرزوق

أبو مرزوق: في ظل تراجع صحة " أبو مازن" يجب القيام بقرارات محسوبة كي لا نفاجأ بأمر يربك الجميع