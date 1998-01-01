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الجو غائم جزئيا وحار نسبيا والحرارة أعلى من المعدل بـ5 درجات

الأحد 27 مايو 2018 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجو غائم جزئيا وحار نسبيا والحرارة أعلى من المعدل بـ5 درجات



غزة/سما/

يكون الجو اليوم الأحد غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#حرارة

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