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فيديو.. الملكي يحقق الأبطال للمرة التالثة على التوالي

الأحد 27 مايو 2018 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الملكي يحقق الأبطال للمرة التالثة على التوالي



وكالات / سما /

توج نادي ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018 وللمرة الثالث على التوالى والثالثة عشر في تاريخ الفريق الأبيض، بعد الفوز أمام نادي ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

وسيطر نادي ليفربول الإنجليزي على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، بعد الكثير من الهجمات الخطيرة عن طريق ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وربيرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة الأولى حصل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول على تمريرة رائعة من زميله محمد صلاح قبل أن يخرج كيلور نافاس حارس ريال مدريد ويمسك الكرة، وفي الدقيقة الخامسة حصل اللاعب المصري على خطأ من مارسيلو على حط مرمى اللوس بلانكوس ولكن لم يستغل ليفربول الخطأ.

وكاد نادي ليفربول الإنجليزي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 7، بعد تمريرة خطيرة من البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى ساديو ماني لكن تدخل رافائيل فاران مدافع ريال مدريد بشكل رائع، قبل أن يعود الفريق الأبيض إلى أجوأ المباراة عن طريق السيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 19 كاد أن يسجل الهولندي فان ديك هدف التقدم لنادي ليفربول بعد ركلة ركنية خطيرة ولكن خرج كيلور نافاس بشكل رائع ليبعد الكرة عن مرماه، قبل أربعة دقائق من هجمة هطيرة عن طريق روبيرتو فيرمينو يتصدى لها دفاع ريال مدريد ثم تعود إلى أرنولد الذي يسدد بقوة ونافاس يتألق ويتصدى لها.

وتعرض النجم المصري محمد صلاخ لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى اصابة قوية في كتفه بعد تدخل قوي من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد ليخرج على أثرها من المباراة في الدقيقة 30، قبل خروج أيضاً داني كارفخال مدافع الفريق الأبيض مصاباً هو الأخر في الدقيقة 37.

وسجل نادي ريال مدريد الهدف الأول عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 43 قبل أن يلغى من قبل الحكم المساعد بداعي التسلل، قبل أن يسدد كرة قوية في الثواني الأخيرة تسير بجانب قائم ليفربول.

وفي الشوط الثاني سيطر نادي ريال مدريد الإسباني بشكل كبير على مجريات اللعب، بعد تسديدة رائعة من إيسكو تصدم بالعارضية في الدقيقة 48، قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما بعد خطأ كارثي من لوريس كاريوس حارس نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي الدقيقة 56 سجل النجم السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لصالح فريقه ليفربول الإنجليزي، ويستمر الفريق الأحمر في البحث عن هدف التقدم.

وبعد دخول الويلزي جاريث بيل إلى أرضية الملعب سجل هدف التقدم لصالح نادي ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 64 بطريقة رائعة للغاية، قبل أن يسجل الهدف الثالث أيضاً بعد خطأ لا يصدق من كاريوس في الدقيقة 83.

#ريال مدريد #ليفربول #محمد صلاح #دوري ابطال اوروبا

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