طائرات الاحتلال تقصف عدداً من المواقع في غزة والاحتلال يزعم انها رد على عملية التسلل

غزة/سما/

أغارت طائرات الاحتلال الحربية على عدة أهداف في جنوب قطاع غزة مساء اليوم السبت.

حيث قصفت طائرات الاحتلال من نوع (اف 16) موقع "عين جالوت" التابع للمقاومة الفلسطينية والواقع غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما وقصفت طائرات الاحتلال الحربية موقع "الحشاشين" التابع للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب رفح، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الموقع بخمسة صواريخ متتالية سمع دوي انفجارها في أرجاء محافظة رفح كما وخلفت دماراً كبيراً في المكان.

هذا ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف.

بدوره، زعم المراسل العسكري للقناة العبرية العاشرة، ان الجيش الاسرائيلي قصف غزة هذه الليلة ردا على تسلل مجموعة تعمل لصالح حركة (حماس) الى موقع عسكري عند حدود قطاع غزة.

يتبع