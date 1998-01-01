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كوريا الشمالية: ما جرى على حدود غزة "مجازر فظيعة"

السبت 26 مايو 2018 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية: ما جرى على حدود غزة "مجازر فظيعة"



غزة / سما /

أدانت كوريا الشمالية، الاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال مع المتظاهرين الفلسطينيين، ووصفت ما تعرضوا له في مسيرات العودة التي نظمت في الأسابيع الأخيرة بـ"المجازر الفظيعة".

وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فقد بعث رئيس المجلس الشعبي الأعلى في كوريا الشمالية برقية للرئيس محمود عباس يعرب فيها عن تضامن بيونغيانغ مع الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية في كوريا الشمالية، أن بيونغيانغ أدانت "الحملة الدموية" لإسرائيل ضد متظاهري غزة، كما استنكرت "المجازر الفظيعة" و"العنف العشوائي" ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقوقهم الشرعية.

وأكدت كوريا الشمالية دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها في القدس الشرقية.

وسبق لكوريا الشمالية أن أعربت عن تضامنها مع القضية الفلسطينية في مواقف عدة مثل حرب غزة في عام 2014.

#كوريا الشمالية #غزة

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